Ценности
10:10, 30 декабря 2025Ценности

Секс-символ зимнего спорта привлекла внимание фанатов фигурой в облегающем костюме

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @loua.jpg_ / @juttaleerdam

Нидерландская конькобежка, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, 27-летняя Ютта Лердам привлекла внимание фанатов фигурой в спортивном наряде. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ зимнего вида спорта предстала на размещенном фото в черном облегающем комбинезоне с укороченными штанинами и трикотажных колготках. При этом серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года повернулась к камере боком и показала, как изделие эффектно подчеркивает ее объемные ягодицы.

Поклонники оценили внешний вид спортсменки в комментариях под публикацией, которая набрала 378 тысяч лайков. «Ты невероятная», «Королева», «С сегодняшнего фото мне теперь нравится этот вид спорта», «Этот снимок нужно поставить в рамку», «Самая красивая женщина-спортсменка в мире», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», в микрошортах пришла на тренировку.

