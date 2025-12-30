Реклама

Россия
06:33, 30 декабря 2025Россия

Шесть отметок в паспорте смогут поставить россияне с 2026 года

МВД: С 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспорте 6 отметок
Екатерина Щербакова
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В российском паспорте с 1 января 2026 года можно будет поставить по желанию шесть отметок, а вместо ИНН указать новый идентификатор Единого реестра населения, который присваивается каждому гражданину страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По желанию можно будет поставить такие отметки, как: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года), данные о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах России, не достигших 14-летнего возраста) и о ранее выданных паспортах.

Помимо этих отметок, можно проставить информацию о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны, о группе крови и резус-факторе.

Ранее «Лента.ру» собрала актуальную информацию о том, что нужно для получения паспорта в 2026 году, как поменять главный документ всех россиян старше 14 лет и когда это необходимо сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
