Забота о себе
07:01, 30 декабря 2025

Смущенной необычным фетишем нового партнера девушке дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

24-летняя девушка, смущенная необычным фетишем нового партнера, обратилась за советом к пользователям портала Reddit. Ее историю они обсудили в разделе Sex.

По словам девушки, проблема заключается в том, что ее 27-летний бойфренд обожает проглатывать собственную сперму. «Всякий раз, когда он достигает оргазма, ему нужно слизать ее», — пожаловалась она. Автор поста призналась, что никогда не слышала о таком фетише, и добавила, что не знает, как ей стоит поступить.

В комментариях к посту многие обратили внимание девушки на то, что фетиш ее возлюбленного далеко не нов. Они также заявили, что в предпочтениях молодого человека нет ничего необычного, и порекомендовали автору поста включиться в эту сексуальную игру. Некоторые также посоветовали ей использовать эту тему для сексуальных разговоров с бойфрендом, так как нашли ее возбуждающей.

Еще один из пользователей обратил внимание девушки на то, что фетиш ее нового партнера — это практика, которую могут использовать в БДСМ. По его словам, он берет на себя роль подчиняющегося партнера в отношениях с женой и тоже иногда практикует тот же фетиш, что и бойфренд автора.

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, открытых ими только после свадьбы. Для некоторых пользователей сюрпризом оказалось то, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом.

