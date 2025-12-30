RusVesna: ВСУ пытаются контратаковать в Купянске под прикрытием плохой погоды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в Купянске под прикрытием плохих погодных условий. О новых украинских контратаках сообщает в Telegram проект «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«В регионе снова снег с дождем, и противник опять пользуется плохой нелетной погодой, чтобы ввести в город как можно больше сил во время, когда атаки наших ударных дронов затруднены», — говорится в публикации.

Отмечается, что к контратаке привлечены иностранные наемники, силы спецназа Главного управления Минобороны Украины и свежие резервы украинских частей.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ бросает резервы к Купянску. По его словам, Киев в боях за город теряет элитные подразделения Нацгвардии и Главного управления разведки Минобороны Украины.