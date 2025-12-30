Стало известно об ударах по объектам ВСУ в Харькове

В Харькове произошли серии мощных взрывов

В ночь на вторник, 30 декабря, в Харькове и соседних районах города произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.

«Была атака беспилотников на Харьков и область», — сказал собеседник канала.

По его словам, удары, предположительно, пришлись на объекты инфраструктуры и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Золочеве и Богодухове.

Ранее в российских силовых структурах, что в Харькове был поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ.