Бывший СССР
12:32, 30 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно об ударах по объектам ВСУ в Харькове

В Харькове произошли серии мощных взрывов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В ночь на вторник, 30 декабря, в Харькове и соседних районах города произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.

«Была атака беспилотников на Харьков и область», — сказал собеседник канала.

По его словам, удары, предположительно, пришлись на объекты инфраструктуры и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Золочеве и Богодухове.

Ранее в российских силовых структурах, что в Харькове был поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ.

