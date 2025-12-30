Реклама

17:04, 30 декабря 2025Ценности

Стилистка перечислила бесполезные вещи в гардеробе

Стилистка Лена Аспетт: Пальто до колен — бесполезная вещь в гардеробе
Мария Винар

Фото: Naletova Elena / Shutterstock / Fotodom

Британская персональная стилистка Лена Аспетт перечислила бесполезные вещи в гардеробе. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, насчитывающей 56,4 тысячи подписчиков.

Так, модный эксперт призвала избегать пальто до колен и с круглым вырезом. По ее мнению, лучше выбирать ту верхнюю одежду, которая никогда не утратит свою актуальность, например, с классическим силуэтом.

Кроме того, специалистка обратила внимание на популярные брюки карго. «Штаны в стиле карго были в моде последние пару лет, но сейчас этот тренд подходит к концу. Если вы ищете классические, неподвластные времени брюки, то они вам точно не подойдут», — объяснила Аспетт.

Также автор ролика считает, что не стоит тратить деньги на бесформенные сумки и шерстяные вещи крупной вязки. «Мода на свитеры или джемперы крупной вязки с очень замысловатыми узорами приходит и уходит. Они никогда не будут актуальными», — подчеркнула она.

В заключение стилистка упомянула балетки с закругленным носом, ковбойские сапоги и туфли на платформе.

В ноябре Лена Аспетт раскрыла способы, которые помогут стильно выглядеть зимой. Тогда в первую очередь эксперт посоветовала отказаться от сочетаний узких джинсов и высоких сапог.

