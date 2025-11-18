Ценности
Стилистка раскрыла способы стильно выглядеть зимой

Стилистка Аспетт: Широкие джинсы и ботильоны помогут стильно выглядеть зимой
Мария Винар

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Персональная стилистка Лена Аспетт раскрыла способы, которые помогут стильно выглядеть зимой. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка посоветовала отказаться от сочетаний узких джинсов и высоких сапог. «Сегодня сложно выглядеть опрятно в облегающих джинсах, поэтому замените их на модели с прямыми или слегка широкими штанинами, чтобы выглядеть современно», — пояснила она и порекомендовала заменить высокие сапоги на ботильоны.

Кроме того, Аспетт призвала обратить внимание на многослойность. Так, по ее словам, актуальными станут образы с трикотажным свитером, поверх которого будет надет белый жилет. «Добавьте ремень, чтобы подчеркнуть талию, распустите волосы и не забудьте про украшения», — подчеркнула эксперт.

В конце ролика Аспетт упомянула черное пальто. «Черный цвет практичен, но благородные цвета, например, бордовый, будут выглядеть более изысканно», — заключила она.

Ранее российская стилистка Анна Тронина назвала модные цвета в зимней одежде.

