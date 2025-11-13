Ценности
Российская стилистка назвала модные цвета в зимней одежде

Стилистка Тронина назвала зимнюю одежду изумрудного цвета самой модной
Мария Винар

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for CELINE

Российская стилистка Анна Тронина назвала модные цвета в зимней одежде. Соответствующий комментарий публикует KP.RU.

Так, эксперт посоветовала обратить внимание на изумрудные, бордовые и кипенно-белые цвета. Кроме того, она отметила пастельные и приглушенные оттенки, такие как пудрово-розовые, бежевые и серо-голубые.

В то же время специалист рассказала, какие цвета в одежде грядущего сезона устарели. Среди них — ярко-розовый, бирюзовый и ядовито-салатовый.

Ранее стилистка Светлана Болотова назвала россиянам самую модную одежду и обувь на зиму. Тогда эксперт заявила, что в тренде снова приталенные силуэты, меховые шарфы, горжетки и накидки.

