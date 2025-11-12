Стилист назвала россиянам самую модную одежду и обувь на зиму

Стилист Светлана Болотова: Приталенная одежда и манишки станут модными зимой

Эксперт по стилю сети учебных центров «Эколь» Светлана Болотова назвала россиянам самую модную одежду и обувь на зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению стилиста, в грядущем сезоне в трендах будет преобладать женственность. «В моде снова приталенные силуэты: жакеты, пальто и костюмы скроены так, чтобы мягко подчеркивать изгибы фигуры. Акцент на форме и пластике делает даже классические образы выразительными», — пояснила она.

Кроме того, актуальными станут меховые шарфы, горжетки и накидки. Вдобавок Болотова отметила манишки из искусственного меха, которые можно носить поверх верхней одежды и под ней.

В то же время специалист отметила, что при выборе зимней обуви следует ориентироваться на лаконичность и элегантность. «На первый план выходят ботильоны из кожи или замши — именно замшевая фактура считается одним из трендов сезона. Оптимальны модели на устойчивом невысоком каблуке, которые выгодно сочетаются и с юбками, и с брюками», — подчеркнула она.

Также собеседница издания посоветовала обратить внимание на сапоги с широким голенищем, а про ботинки на массивной подошве — забыть. При этом она порекомендовала присмотреться к многослойным образам. «Например, можно надеть тонкий бадлон под рубашку или жилет, а сверху — кардиган или жакет. Еще одним интересным приемом является юбка, надетая поверх брюк. Завершить образ помогут меховые аксессуары и кепи», — заключила Болотова.

В октябре редакторы Vogue назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой.

