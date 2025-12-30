Реклама

Наука и техника
19:57, 30 декабря 2025

Сверхмощная РСЗО из Северной Кореи получила новое шасси

ЦТАК показало сверхмощную РСЗО KN-25 на новом колесном шасси
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KCNA / Reuters

Реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров, которую выпускают в Северной Корее, получила новое колесное шасси. Фотографии сверхмощной РСЗО показало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На снимках, сделанных в ходе посещения главой КНДР Ким Чен Ыном одного из оборонных предприятий, можно заметить тяжелую РСЗО на шасси четырехосного грузовика. Машина с бронированной кабиной получила пять направляющих для стрельбы тактическими ракетами.

Изначально РСЗО, которая на Западе получила обозначение KN-25, выпускали на гусеничной базе с шестью ракетами. Также существуют колесные варианты, несущие четыре или шесть направляющих.

«[РСЗО] в буквальном смысле слова является сверхмощной системой вооружения, потому что она отличается интенсивностью и внезапностью своего удара, что позволяет полностью уничтожить врага», — говорится в сообщении.

В октябре издание Army Recognition назвало новую РСЗО, которую представили на параде в Пхеньяне, прямым вызовом технологическому превосходству США. Считается, что модульная установка сможет нести ракеты калибров 122 и 240 миллиметров.

