Сырский назвал главную задачу Украины

Сырский: Ключевая задача Украины — усиление направления БПЛА‑перехватчиков

Главной задачей Украины на текущем этапе является усиление направления дронов-перехватчиков. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает Telegram-канал «Новини Live».

«Наша ключевая задача на данном этапе — усиление направления БПЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных и радиолокационных станций», — сказал он.

При этом Сырский подчеркнул, что система противодействия атакам дронов постоянно модернизируется с учетом изменения тактики российских войск.

Ранее главнокомандующий ВСУ назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Он отметил, что обстановка на поле боя «сложная, как и в прошлом году», но украинские войска «продолжают бороться фактически на всех участках фронта».