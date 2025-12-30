Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:37, 30 декабря 2025Бывший СССР

Сырский прокомментировал сроки продолжения СВО

Главком ВСУ Сырский заявил, что украинский конфликт продолжится в 2026 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что «зачистка продолжится в 2026 году». Заявление прозвучало в интервью украинскому «24 каналу».

Кроме того, Сырский уточнил, какие объекты необходимо уничтожить. По его словам, украинские солдаты продолжат активные боевые действия вблизи Купянска и сосредоточатся на ликвидации российских позиций на северных и восточных подступах к городу. Действия будут продолжаться в определенных районах и иметь четкие приоритеты, подчеркнул он.

Ранее Сырский назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Главком также подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Власти Ирана ответили на угрозы Трампа

    В США указали на противоречивое поведение западных политиков

    Сырский прокомментировал сроки продолжения СВО

    Названо число погибших при ударе США по судну в Тихом океане

    На Украине модернизировали последние «Оплоты»

    На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Харькове

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в оголяющем тело платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok