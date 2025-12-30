Танец жены миллиардера Безоса в мини-юбке попал на фото

Репортерша Лорен Санчес в мини-юбке станцевала в ресторане и попала на фото

Жена миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес станцевала в откровенном виде и попала на фото. Соответствующие кадры публикует Page Six.

56-летнюю журналистку запечатлели в ресторане курорта Nikki Beach на острове Сен-Бартелеми. Она была в красном топе без бретелей, джинсовой мини-юбке и соломенной шляпе. Рядом с ней сидел 61-летний супруг в синем поло.

По словам очевидца, когда в помещение зашли девушки в бикини, размахивая бенгальскими огнями, Санчес резко вскочила с места и начала танцевать. «Все это время повсюду была охрана», — отметил собеседник портала.

Ранее педагог по деловому этикету Лора Виндзор назвала образ Санчес на инаугурации президента США Дональда Трампа самым вульгарным в 2025 году.