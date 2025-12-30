Тарасова заявила, что ей надоел вопрос о сравнении футбола и фигурного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала самый надоевший вопрос от журналистов. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Специалист выразила раздражение по поводу сравнения популярности футбола и фигурного катания. «Это бестолковая тема, которая зачем-то постоянно обсуждается. Уже все давно понятно, а все равно спрашивают по сто раз одно и то же», — отметила она.

В октябре Тарасова заявила о падении интереса к футболу в России. Она посчитала, что в стране нет футбола.

Итоги исследования ВЦИОМ были опубликованы ранее 30 сентября. Сообщалось, что к футболу равнодушны 77 процентов россиян, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам.