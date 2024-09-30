Татьяна Тарасова заявила об отсутствии футбола в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила исследование ВЦИОМ, которое зафиксировало падение интереса к футболу в России. Ее слова приводит Metaratings.

Она отказалась считать выводы удивительными и заявила об отсутствии футбола в стране. «Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — отметила Тарасова.

Итоги исследования ВЦИОМ были опубликованы ранее 30 сентября. Сообщалось, что к футболу равнодушны 77 процентов россиян, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам.

В ноябре 2022 года трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы. Она посетовала на то, что отечественные команды умеют только тратить деньги.