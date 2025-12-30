Трамп рассказал о предложенной Ирану сделке

Трамп: Иран не поверил предложениям США заключить сделку

Соединенные Штаты предлагали Ирану заключить сделку, однако Тегеран сначала не поверил в предложение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Я сказал: "Вы можете заключить сделку, сделайте это". И они мне не поверили. Сейчас они мне верят», — рассказал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул готовность США к двусторонним контактам с Ираном.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который он называл «основным объектом» операции.