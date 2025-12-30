Турист поехал с семьей на отдых на Гавайи, прыгнул со скалы в море и не выжил

Японский турист не выжил после прыжка в море со скалы на Гавайях

Японский турист поехал с семьей на отдых в штат Гавайи, США, прыгнул со скалы в море и не выжил. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным местной полиции, инцидент произошел в воскресенье, 28 декабря, в южной части острова. После прыжка 26-летний Кан Огоши не всплыл на поверхность. Очевидцы вытащили его из воды и доставили в больницу. Там врачи констатировали кончину мужчины.

Ранее туристка сорвалась со скалы в Австралии, ударилась головой и чудом выжила. Женщина поскользнулась у крутого уступа во время восхождения.