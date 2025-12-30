Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:40, 30 декабря 2025Путешествия

Турист поехал с семьей на отдых на Гавайи, прыгнул со скалы в море и не выжил

Японский турист не выжил после прыжка в море со скалы на Гавайях
Алина Черненко

Фото: Off-Duty Photography / Shutterstock / Fotodom  

Японский турист поехал с семьей на отдых в штат Гавайи, США, прыгнул со скалы в море и не выжил. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным местной полиции, инцидент произошел в воскресенье, 28 декабря, в южной части острова. После прыжка 26-летний Кан Огоши не всплыл на поверхность. Очевидцы вытащили его из воды и доставили в больницу. Там врачи констатировали кончину мужчины.

Ранее туристка сорвалась со скалы в Австралии, ударилась головой и чудом выжила. Женщина поскользнулась у крутого уступа во время восхождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В российской школе обвалился потолок

    На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok