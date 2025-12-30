Реклама

18:34, 30 декабря 2025

Ускорившееся наступление Российской армии в 2025 году объяснили

Живов: Общий рост качества армейской работы России позволил ускорить наступление
Варвара Кошечкина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Качественный прогресс российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) в 2025 году вызван ростом военной работы и снижением поставок оружия на Украину, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«В 2024 году российские войска в основном стояли в позиционной войне, практически не было движения либо оно было максимально тяжелым. В этом году, видимо, за счет качественного роста российской армии, значительного количества дронов, поставленных в войска, насыщения штурмовых подразделений личным составом, изменения подходов подготовки, общего роста качества армейской работы стали появляться результаты», — сказал Живов.

При этом Украина имеет ограниченные ресурсы, производя в основном дроны, все остальное для ведения боевых действий поступает в страну с Запада, но после прихода в США администрации Дональда Трампа число поставок стало уменьшаться, добавил эксперт. Он также отметил, что в 2025 году произошло освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Мирнограда, Степногорска, идут бои за Купянск.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российская армия взяла под контроль в 15 раз больше территории, чем в 2024 году, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить наступательные действия. Так в 2024 году Украина утратила на 110 квадратных километров больше территории по сравнению с 2023 годом. При этом в 2025 году потери увеличились уже на 1700 квадратных километров относительно предыдущего года.

