13:45, 30 декабря 2025Мир

В ЕС до чертиков испугались перспектив урегулирования на Украине

Defense News: ЕС до чертиков пугают перспективы урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) до чертиков пугают перспективы урегулирования на Украине. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на европейского дипломата.

«Мы все видим, к чему все идет. И это пугает нас до чертиков», — признал собеседник издания.

Дипломат добавил, что Европа не смогла оказать Украине должной поддержки. Кроме того, Брюссель не знает, как изменить ситуацию в пользу Киева.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн допустил причастность ЕС к попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента России Владимира Путина.

