Флинн заявил о возможной причастности ЕС к атаке ВСУ на резиденцию Путина

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина говорит о возможной причастности стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.

«Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС», — отметил он.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По сведениям дипломата, во время атаки Украина использовала 91 беспилотник дальнего действия.

Ранее полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон предупредил Евросоюз о возможном ядерном ударе в случае начала военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что лидеры европейских стран не осознают, какие последствия могут наступить в случае начала конфронтации с Россией.