В Европе выставили на продажу Lada Niva 2025 модельного года

«РГ»: В Бельгии в продаже появился внедорожник Lada Niva для охотников и рыбаков

На одном из крупнейших в Европе сайтов по продаже автомобилей появилось предложение о реализации в Бельгии новой модификации Lada Niva 2025 модельного года. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что автомобиль создан специально для любителей рыбалки и охоты. Он получил ряд усовершенствований для езды в сложных погодных условиях. В базовое оснащение вошли предпусковой подогреватель двигателя с дистанционным управлением, электрические стеклоподъемники, модернизированная печь и дополнительная защита нижней части кузова.

Внешний вид машины отличается уникальным оливковым цветом с прочным покрытием Raptor, колесными дисками марки DOTZ, всесезонными шинами 3PMSF, верхним багажником со встроенной лестницей и расширенными подкрылками.

Для большего удобства в автомобиле установлен лоток для добычи, перегородка позади передних кресел, специальная ступенька на заднем бампере для собак и фаркоп. В салоне смонтирована новая панель приборов и несколько дополнительных разъемов на 12 вольт.

Внедорожник имеет бензиновый силовой агрегат объемом 1,7 литра, который развивает мощность 83 лошадиные силы и соответствует современным экологическим нормам Euro 6. Четырехцилиндровый двигатель в паре с механической трансмиссией гарантирует надежное передвижение по бездорожью.

В список дополнительных опций вошли мультимедийный комплекс Pioneer, резиновые коврики с высокими краями, дополнительные фары на светодиодах, газобаллонное оборудование марки PRINS, центральная блокировка замков, противотуманные фары и светодиодные ходовые огни.

На автомобиль предоставляется гарантия сроком два года с момента регистрации. Для сервисного обслуживания владелец может обратиться в любой официальный технический центр. Приобрести машину у дилера можно за 32 290 евро (около 3 миллионов рублей).

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал об обновлении модельного ряда в 2026 году. Главным событием станет показ абсолютно нового кроссовера Lada Azimut.