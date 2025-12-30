В Госдуме ответили на вопрос об ограничении цен на такси в Новый год

Введение потолка цен на такси в новогодние праздники может привести не к позитивным результатам, а только к плачевным, вызвав дефицит машин и огромные очереди клиентов в приложениях. Об этом заявил в разговоре с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»).

«Это (введение потолка цен — прим. «Ленты.ру») прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые они могут заработать и в обычный, не праздничный день», — пояснил свою точку зрения Федяев.

Соответственно, такси станет не доступнее, а наоборот, и именно в тот момент, когда люди больше всего нуждаются в безопасной поездке. А нелегальные водители, которые активно работают через чаты и соцсети, могут активизироваться и произойдет рост теневого сектора.

Также, по мнению депутата, в таком случае велик риск роста числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) из-за выпивших людей за рулем.

