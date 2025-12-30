Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:15, 30 декабря 2025Россия

В Госдуме сообщили о планах сделать бесплатной прививку от ВПЧ

Леонов: Прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной к 2027 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь вакцинации к 2027 году, она будет бесплатной для россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС.

««В 2027 году планируется добавить в календарь вакцину от вируса папилломы человека. Это достаточно важный элемент календаря прививок», — сказал Леонов.

По его словам, данная инициатива потребует дополнительных бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что перечень бесплатных прививок для россиян захотели расширить. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в список вакцину против менингококковой инфекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    «Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту турецкого города

    Врач назвал маскирующиеся под усталость заболевания

    Порномодель решила повторно принять крещение после секса с 1113 мужчинами в день

    Мужчина превратил уборку в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти»

    В США назвали деталь переговоров Трампа и Зеленского

    На Западе рассказали о приказе Залужному насчет Путина

    Россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok