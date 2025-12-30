В Госдуме сообщили о планах сделать бесплатной прививку от ВПЧ

Леонов: Прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной к 2027 году

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь вакцинации к 2027 году, она будет бесплатной для россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС.

««В 2027 году планируется добавить в календарь вакцину от вируса папилломы человека. Это достаточно важный элемент календаря прививок», — сказал Леонов.

По его словам, данная инициатива потребует дополнительных бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что перечень бесплатных прививок для россиян захотели расширить. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в список вакцину против менингококковой инфекции.