В Латинской Америке начали искать останки пропавшего десятки лет назад туриста

В Чили возобновили расследование пропажи голландского туриста в 1985 году

В Чили возобновили расследование исчезновения голландского туриста, пропавшего без вести десятки лет назад. Об этом пишет NL Times.

Уточняется, что Маартен Виссер путешествовал по нескольким странам Латинской Америки в 1985 году. На тот момент ему было 18 лет. В последний раз его видели на склоне вулкана Осорно, на вершину которого он собирался подняться.

Судья Альваро Меса, занимающийся делами о правах человека, распорядился начать поиски останков Виссера в муниципалитете Пуэрто-Варас, примерно в 45 километрах к западу от вулкана. Причины выбора именно этого места не разглашаются.

По сообщениям чилийских СМИ, семья голландца обратилась к общественности с просьбой помочь следователям, даже анонимно. Они наняли адвоката Франсиско Бустоса, который заявил журналистам, что в пропаже Виссера замешаны третьи лица. На момент исчезновения туриста Чили находилось под властью военной диктатуры Аугусто Пиночета.

Ранее 18-летний турист из Великобритании пропал без вести рядом с замком Дракулы. Во время похода он подал сигнал бедствия и сообщил, что заблудился и замерз.