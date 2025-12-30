В России допустили разрешение неквалифицированным инвесторам вкладываться в криптовалюты

Силуанов: Допуск неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют возможен

Допуск неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют возможен. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит газета «Ведомости».

Минфин и Центробанк (ЦБ) считают допуск неквалифицированных инвесторов на крипторынок возможным, но при условии некоторых ограничений. Для минимизации рисков могут ограничить объем расчетов и вложений в крипторынок — их параметры отрабатываются в обоих ведомствах.

В рамках предложенной ЦБ концепции право покупать криптовалюту получат россияне, прошедшие тестирование, следует из концепции по регулированию криптовалют на отечественном рынке. Приобретать соответствующие активы при соблюдении условия смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила.

Регулятор неоднократно выступал против применения криптовалют для расчетов внутри страны. Также там отмечали, что в современных условиях, связанных в том числе с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея об анонимности криптовалюты как средства платежа теряет свою актуальность.

