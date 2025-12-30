Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 30 декабря 2025Экономика

В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

Росрыболовство: В 2025 году в России выловили 4 миллиона 639 тысяч тонн рыбы
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksander Lyskin / Russian Look / Globallookpress.com

В 2025 году в России выловили меньше рыбы, чем в 2024 году. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

Оказалось, что в уходящем году российским рыбакам удалось добыть 4 миллиона 638,7 тысячи тонн рыбы. В прошлом году речь шла о 4,9 миллиона. Отмечается, что виновницей отрицательной динамики стала сардина иваси, которая не зашла в российскую исключительную экономическую зону. Вылов этой рыбы упал в десять раз.

С января по ноябрь 2025 года суммарные объемы выпуска рыбной продукции в России сократились на три процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Совокупный выпуск рыбной продукции превысил 3,8 миллиона тонн. Негативную динамику отметили, в частности, в сегменте мороженой рыбы. Там снижение составило два процента (до 2,5 миллиона).

В конце октября сообщалось, что с начала 2025 года суммарные объемы вылова рыбы в России сжались на четыре процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok