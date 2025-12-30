В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

Росрыболовство: В 2025 году в России выловили 4 миллиона 639 тысяч тонн рыбы

В 2025 году в России выловили меньше рыбы, чем в 2024 году. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

Оказалось, что в уходящем году российским рыбакам удалось добыть 4 миллиона 638,7 тысячи тонн рыбы. В прошлом году речь шла о 4,9 миллиона. Отмечается, что виновницей отрицательной динамики стала сардина иваси, которая не зашла в российскую исключительную экономическую зону. Вылов этой рыбы упал в десять раз.

С января по ноябрь 2025 года суммарные объемы выпуска рыбной продукции в России сократились на три процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Совокупный выпуск рыбной продукции превысил 3,8 миллиона тонн. Негативную динамику отметили, в частности, в сегменте мороженой рыбы. Там снижение составило два процента (до 2,5 миллиона).

В конце октября сообщалось, что с начала 2025 года суммарные объемы вылова рыбы в России сжались на четыре процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.