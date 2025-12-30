Реклама

Экономика
10:11, 30 декабря 2025

В России взлетели продажи кумыса

Продажи кумыса в России превысили 1,3 миллиона литров в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yashkin Ilya / Shutterstock / Fotodom

За последние несколько лет потребление кумыса в России почти удвоилось. О резком росте спроса на этот напиток в стране сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные аналитиков системы «Честный знак».

Кумыс представляет собой кисломолочный напиток, который производится из молока кобылы. Этот продукт получается в результате молочнокислого и спиртового брожения с участием молочнокислых бактерий и дрожжей. По итогам 2025 года суммарные объемы продаж этого напитка в России превысили отметку в 1,3 миллиона литров, уточнили эксперты. С 2023-го количество продавцов кумыса в стране увеличилось на 35 процентов, до 1771.

Наибольшей популярностью напиток традиционно пользуется в Башкирии. Этот регион уже третий год подряд становится лидером по объемам продаж. В 2025-м показатель в республике достиг 155,27 литра на тысячу жителей. В топ-5 также попали Якутия (73,11 литра), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,49 литра), Ханты-Мансийский автономный округ (34,31 литра). Замкнул пятерку лидеров Татарстан с показателем в 25,8 литра, резюмировали аналитики.

Эксперты Роскачества ранее рекомендовали россиянам тщательно подходить к выбору кумыса. В этом напитке, предупредили аналитики, может встречаться опасная бактерия бруцелла. Она погибает в течение часа при 55 градусах, через 10 минут — при 70 градусах, а при кипячении — через несколько секунд, заключили в организации. При попадании в организм человека эти бактерии могут привести к инфекционному заболеванию, которое чревато поражением опорно-двигательной и нервной систем.

