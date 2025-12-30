В российском городе мужчина начал поджигать тряпки и бросать их с балкона на машины

В Екатеринбурге мужчина поджигал тряпки и бросал их с балкона на припаркованные машины. Об этом сообщает e1.ru.

Все произошло на улице Циолковского, 27. Жильцы дома пожаловались на то, что их сосед неоднократно закидывал автомобили горящими тряпками. Помимо того, он выкидывал с балкона подожженные пластиковые стулья.

Один раз его задержали, однако на следующий день он уже был дома.

«Он поджигает автомобили, портит домовое имущество. Несколько лет назад с ним разговаривали, он толком не объясняет своего поведения. Днем прячется, двери не открывает, а по ночам творит такое», — рассказала местная жительница.

