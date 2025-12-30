В США пообещали изучить все обстоятельства атаки на резиденцию Путина

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business пообещал, что Соединенные Штаты изучат все обстоятельства атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.

«Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина», — заявил дипломат.

Уитакер добавил, что подобные действия со стороны Украины были бы безрассудными и не способствовали бы мирному урегулированию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по ситуации с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

