17:25, 30 декабря 2025Россия

Володин выразил мнение депутатов Госдумы по поводу попытки удара по резиденции Путина

Володин: Депутаты выступают за жесткий ответ на удар по резиденции Путина
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты Госдумы выступают за жесткий ответ на удар по резиденции президента России Владимира Путина. Мнение российских депутатов выразил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

29 декабря стало известно о попытке украинских войск атаковать резиденцию.

«Депутаты Государственной Думы считают: ответ должен быть жестким», — написал Володин. Он добавил, что подобное «прощать нельзя».

О попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина 29 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, при этом противник использовал свыше 90 беспилотников дальнего радиуса действия. Все они были сбиты. В Кремле случившееся назвали терактом.

