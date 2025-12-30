Володин выразил мнение депутатов Госдумы по поводу попытки удара по резиденции Путина

Володин: Депутаты выступают за жесткий ответ на удар по резиденции Путина

Депутаты Госдумы выступают за жесткий ответ на удар по резиденции президента России Владимира Путина. Мнение российских депутатов выразил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

29 декабря стало известно о попытке украинских войск атаковать резиденцию.

«Депутаты Государственной Думы считают: ответ должен быть жестким», — написал Володин. Он добавил, что подобное «прощать нельзя».

О попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина 29 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, при этом противник использовал свыше 90 беспилотников дальнего радиуса действия. Все они были сбиты. В Кремле случившееся назвали терактом.