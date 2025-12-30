Врач предупредил об опасных причинах частых позывов в туалет по ночам

Терапевт Скурр: Частое мочеиспускание по ночам может говорить об инфекции

Британский терапевт Мартин Скурр перечислил опасные причины частых позывов в туалет по ночам. О них врач предупредил в разговоре с изданием Daily Mail.

Отвечая на письмо читательницы, которая столкнулась с этой проблемой после лечения инфекции мочевыводящих путей антибиотиками, Скурр в первую очередь предположил, что причина частых позывов в туалет по ночам кроется в том, что инфекция так и не была вылечена. Кроме того, спровоцировать эту проблему могло продолжающееся воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое может проходить в течение нескольких недель после лечения.

«Другой возможной причиной является синдром гиперактивного мочевого пузыря, усугубленный недавней инфекцией. Это состояние характеризуется непроизвольными сокращениями мышц мочевого пузыря», — сказал он.

Терапевт добавил, что частые позывы в туалет могут вызывать некоторые лекарства — например, антидепрессанты. Кроме того, частые ночные позывы могут быть связаны с употреблением алкоголя, чая и кофе. В любом случае Стурр призвал читательницу снова провериться на инфекцию мочевыводящих путей и обязательно рассказать о своих жалобах лечащему врачу.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев предостерег мужчин от частого ношения термобелья. По его словам, белье, плотно прилегающее к телу, может нарушить терморегуляцию.