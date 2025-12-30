Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:06, 30 декабря 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасных причинах частых позывов в туалет по ночам

Терапевт Скурр: Частое мочеиспускание по ночам может говорить об инфекции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom  

Британский терапевт Мартин Скурр перечислил опасные причины частых позывов в туалет по ночам. О них врач предупредил в разговоре с изданием Daily Mail.

Отвечая на письмо читательницы, которая столкнулась с этой проблемой после лечения инфекции мочевыводящих путей антибиотиками, Скурр в первую очередь предположил, что причина частых позывов в туалет по ночам кроется в том, что инфекция так и не была вылечена. Кроме того, спровоцировать эту проблему могло продолжающееся воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое может проходить в течение нескольких недель после лечения.

«Другой возможной причиной является синдром гиперактивного мочевого пузыря, усугубленный недавней инфекцией. Это состояние характеризуется непроизвольными сокращениями мышц мочевого пузыря», — сказал он.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

Терапевт добавил, что частые позывы в туалет могут вызывать некоторые лекарства — например, антидепрессанты. Кроме того, частые ночные позывы могут быть связаны с употреблением алкоголя, чая и кофе. В любом случае Стурр призвал читательницу снова провериться на инфекцию мочевыводящих путей и обязательно рассказать о своих жалобах лечащему врачу.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев предостерег мужчин от частого ношения термобелья. По его словам, белье, плотно прилегающее к телу, может нарушить терморегуляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Сотрудники ТЦК избили в Кривом Роге женщин

    Состояние украинских властей назвали агонией

    На Украине назвали возможного кандидата на должность главы офиса Зеленского

    Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Школьники начитались детективов и вскрыли сейф при помощи мела

    На Украине заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

    Популярность «Матушки Земли» Куртуковой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok