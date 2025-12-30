Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 30 декабря 2025Мир

Захарова неожиданно получила подарок от сестры Ким Чен Ына

Захарова получила от сестры Ким Чен Ына вазу в подарок на Новый год
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила от сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вазу в подарок на Новый год, в ответ направив ее портрет авторства Никаса Сафронова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сегодня посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал мне подарок товарища Ким Ё Чжон, заместителя заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, по случаю Нового года! Я узнала об этом буквально вчера вечером», — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что несмотря на «предновогодний цейтнот», она обратилась к художнику Сафронову. Вместе выбрав фото в качестве ориентира, он смог написать портрет Ким Ё Чжон в стиле сангина за одну ночь. По ее словам, этот подарок отражает ключевые черты сестры Ким Чен Ына — «нежность и женственность с силой и решительностью».

27 октября глава МИД России Сергей Лавров подарил цветы коллеге из Северной Кореи Цой Сон Хи перед началом переговоров. До этого 12 июля он посещал КНДР, включая открывшийся для российских туристов курорт Вонсан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok