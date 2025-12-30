Захарова неожиданно получила подарок от сестры Ким Чен Ына

Захарова получила от сестры Ким Чен Ына вазу в подарок на Новый год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила от сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон вазу в подарок на Новый год, в ответ направив ее портрет авторства Никаса Сафронова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сегодня посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал мне подарок товарища Ким Ё Чжон, заместителя заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, по случаю Нового года! Я узнала об этом буквально вчера вечером», — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что несмотря на «предновогодний цейтнот», она обратилась к художнику Сафронову. Вместе выбрав фото в качестве ориентира, он смог написать портрет Ким Ё Чжон в стиле сангина за одну ночь. По ее словам, этот подарок отражает ключевые черты сестры Ким Чен Ына — «нежность и женственность с силой и решительностью».

27 октября глава МИД России Сергей Лавров подарил цветы коллеге из Северной Кореи Цой Сон Хи перед началом переговоров. До этого 12 июля он посещал КНДР, включая открывшийся для российских туристов курорт Вонсан.