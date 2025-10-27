Мир
13:05, 27 октября 2025Мир

Лавров подарил цветы коллеге из Северной Кореи

Лавров подарил цветы коллеге из Северной Кореи Цой Сон Хи
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Глава МИД России Сергей Лавров подарил цветы коллеге из Северной Кореи Цой Сон Хи перед началом переговоров. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

«В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво», — отметила дипломат.

12 июля Лавров посетил Северную Корею, где провел переговоры с руководством страны. Он посетил курортный город Вонсан, где его встретила толпа с цветами и рота почетного караула. Министр иностранных дел России поздоровался с собравшимися, после чего ему вручили букет цветов.

