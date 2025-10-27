Глава МИД России Сергей Лавров подарил цветы коллеге из Северной Кореи Цой Сон Хи перед началом переговоров. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.
«В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво», — отметила дипломат.
12 июля Лавров посетил Северную Корею, где провел переговоры с руководством страны. Он посетил курортный город Вонсан, где его встретила толпа с цветами и рота почетного караула. Министр иностранных дел России поздоровался с собравшимися, после чего ему вручили букет цветов.