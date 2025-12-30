Зеленский высказался о встрече с Путиным

Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

«Я готов к встрече с Путиным в любом формате», — высказался он.

29 декабря телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут впервые за пять лет провести телефонный разговор. Последний раз главы государств общались по телефону в 2020 году.

После этого стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не выходит из переговорного процесса, продолжит вести диалог с США, а переговорная позиция будет меняться в сторону ужесточения.