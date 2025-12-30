В Кремле высказались о переговорах по Украине после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Песков не ответил, как атака ВСУ на резиденцию Путина повлияла на переговоры

Официальный представитель Кремля затруднился ответить на вопрос о влиянии атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области на переговорный процесс по урегулированию конфликта. Его комментарий приводит ТАСС.

«Я затрудняюсь сказать», — обозначил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не выходит из переговорного процесса, продолжит вести диалог с США, а переговорная позиция будет меняться в сторону ужесточения.

Песков также добавил, что российские военные знают, чем и когда отвечать на атаку ВСУ по резиденции президента главы государства.

Ранее в Минобороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны была отражена террористическая атака ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Был сбит 91 ударный беспилотник.

