Женщина оставила в российской клинике биоматериал и поплатилась

В Петербурге суд взыскал с женщины деньги за хранение биоматериала в клинике

Женщина оставила в клинике Санкт-Петербурга биоматериал для искусственного оплодотворения и поплатилась. Поскольку она перестала выходить на связь, суд взыскал с нее деньги за хранение эмбрионов и спермы, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram.

Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года женщина заключила договор с национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова на оказание платных медицинских услуг по криохранению криоконсервированного биоматериала. Хранить по договору истец должен был эмбрионы и сперму. За эти услуги она заплатила 10 800 рублей, этого хватило для хранения биоматериала до 20 марта 2024 года.

Женщина перестала выходить на связь, при этом клиника продолжила хранить биоматериал. Суд взыскал с нее 16 900 рублей за услуги клиники и госпошлину в размере 4 000 рублей.

Ранее жительнице Екатеринбурга запретили использовать сперму не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца. Причина заключалась в том, что партнеры не узаконили отношения.