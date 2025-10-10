Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

Жительнице Екатеринбурга запретили использовать сперму не вернувшегося со спецоперации (СВО) бойца для зачатия. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.
Речь идет о сожительнице солдата. За годы совместной жизни пара так и не успела завести детей. Едва россияне задумались об ЭКО, мужчину призвали на спецоперацию. Впоследствии его не стало.
От мужчины остался биоматериал, необходимый для проведения процедуры. Однако провести ее нельзя — партнеры не узаконили отношения. Родственника солдата не возражают против того, чтобы у него появился ребенок. Женщина обратилась в суд.
Ранее другой жительнице Свердловской области разрешили использовать биологический материал участника СВО для беременности искусственным путем. Чтобы добиться этого, россиянке пришлось обратиться в суд.