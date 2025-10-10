Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 10 октября 2025Россия

Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

Жительнице Екатеринбурга запретили использовать сперму бойца СВО для зачатия
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михал / РИА Новости

Жительнице Екатеринбурга запретили использовать сперму не вернувшегося со спецоперации (СВО) бойца для зачатия. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.

Речь идет о сожительнице солдата. За годы совместной жизни пара так и не успела завести детей. Едва россияне задумались об ЭКО, мужчину призвали на спецоперацию. Впоследствии его не стало.

От мужчины остался биоматериал, необходимый для проведения процедуры. Однако провести ее нельзя — партнеры не узаконили отношения. Родственника солдата не возражают против того, чтобы у него появился ребенок. Женщина обратилась в суд.

Ранее другой жительнице Свердловской области разрешили использовать биологический материал участника СВО для беременности искусственным путем. Чтобы добиться этого, россиянке пришлось обратиться в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости