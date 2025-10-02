Россиянке разрешили использовать сперму не выжившего на СВО бойца для зачатия

Жительнице Екатеринбурга разрешили использовать сперму бойца специальной военной операции для зачатия. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о сожительнице военнослужащего, которую издание называет вдовой. Уже после его смерти россиянка решила родить вновь, использовав замороженный семенной материал солдата. Поскольку в будущем речь может идти о разделе наследства, т.е., затронет интересы 15-летней дочери солдата, дело рассматривалось в суде.

Суд удовлетворил исковые требования россиянки. После вступления решения в законную силу ей будет разрешено провести процедуру экстракорпорального оплодотворения.

