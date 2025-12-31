Реклама

Россия
03:11, 31 декабря 2025Россия

В Госдуме рассказали о лжи и лукавстве Зеленского

Белик: Слова Зеленского о вводе войск на Украину являются лукавством и ложью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Слова украинского президента Владимира Зеленского о присутствии западных войск на территории Украины как гарантии безопасности являются лукавством и ложью, заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на практике это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Ввод западных войск на Украину будет означать не гарантии безопасности, а еще более яростное продолжение вооруженного конфликта», — рассказал он.

Депутат отметил, что в украинском конфликте единственный миротворец — это российская армия.

Ранее Зеленский заявил, что размещение войск США на Украине станет сильной гарантией безопасности.

