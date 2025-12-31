Экс-помощница Байдена Рид назвала Зеленского шутом

Обозреватель RT, экс-помощница политика Джо Байдена Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством (failed state). Ее слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Рид посчитала президента Украины Владимира Зеленского не законным лидером, а шутом.

«Зеленский — это шут. Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту», — отметила она.

Ранее Тара Рид получила гражданство России. «Спасибо! Лучший рождественский подарок в жизни», — заявила она.

Рид работала на Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она обвинила политика в сексуальных домогательствах. Инцидент подтвердила судебная декларация 1996 года, согласно которой Рид рассказала о его непристойном поведении в офисе.