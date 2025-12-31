Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:39, 31 декабря 2025Интернет и СМИ

Бывшая помощница Байдена назвала Зеленского шутом

Экс-помощница Байдена Рид назвала Зеленского шутом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Обозреватель RT, экс-помощница политика Джо Байдена Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством (failed state). Ее слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Рид посчитала президента Украины Владимира Зеленского не законным лидером, а шутом.

«Зеленский — это шут. Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту», — отметила она.

Ранее Тара Рид получила гражданство России. «Спасибо! Лучший рождественский подарок в жизни», — заявила она.

Рид работала на Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она обвинила политика в сексуальных домогательствах. Инцидент подтвердила судебная декларация 1996 года, согласно которой Рид рассказала о его непристойном поведении в офисе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж нефтяного танкера нарисовал на борту российский флаг. Почему США преследуют судно уже больше недели?

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    На Кубани остановили поезд Ростов-Адлер

    Министр здравоохранения посоветовал россиянам «чуть-чуть недоедать» в новогоднюю ночь

    Названы главные итоги кампании 2025 года для России в зоне СВО

    При атаке беспилотников в российском городе пострадали два человека

    Раскрыты подробности пожара на НПЗ в Туапсе

    Экс-советник НАТО заявил о смене мнения о России в Европе

    Кабмин утвердил правила проведения сборов резервистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok