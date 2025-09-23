Мир
«Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

Экс-помощница Байдена Рид заявила, что для нее честь быть гражданином России
Тара Рид

Тара Рид. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид получила российское гражданство и высказалась об этом. Ее слова приводит RT.

Рид раскрыла подробности переезда в Россиию

Рид призналась, что переезд в Россию стал вынужденным решением. Однако со временем она «влюбилась» в страну настолько, что решила остаться. В связи с этим Рид подала документы на получение российского гражданства.

По прибытии Рид оформила политическое убежище, которое она имела в течение двух лет до предоставления гражданства. Женщина вспомнила эти времена, когда над ней и ее семьей нависала опасность от американских властей и администрации Байдена.

Конгрессмен Мэтт Гетц тогда сказал мне, что для меня безопаснее будет оставаться здесь, в России. Тогда Мария Бутина и Маргарита Симоньян помогли мне и, можно так сказать, показали мне путь к убежищу. Быть гражданкой России для меня — огромная честь

Тара Ридэкс-помощница Байдена

Рид добавила, что прослезилась, получив российское гражданство. «Я была так счастлива!» — сказала она. Теперь Рид планирует активно учить русский язык.

Американка получила гражданство указом Путина

Накануне, 22 сентября, президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Рид. Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

«Принять в гражданство Российского Федерации следующих лиц: Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки», — сообщается в документе.

До этого Тара Рид поделилась впечатлениями о жизни в России. Она подчеркнула, что в США процветают проблемы со свободой, в то время как Россия расцветает. Рид добавила, что видит в стране перспективы для профессиональной реализации и спокойной жизни.

Рид обвинила Байдена в сексуальных домогательствах

Тара Рид работала на Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она обвинила политика в сексуальных домогательствах. Соответствующий инцидент подтвердила судебная декларация 1996 года, согласно которой бывшая помощница Байдена рассказала о его непристойном поведении в офисе.

Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил

Тара Ридэкс-помощница Байдена

О документе стало известно, когда Рид готовилась к выпуску своего первого интервью о сексуальных домогательствах на камеру. В беседе с журналисткой Мегин Келли бывшая помощница Байдена призвала его выйти из президентской гонки.

По словам Рид, политику поздно извиняться перед ней. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Рид рассказала о страхе преследования и пообещала продолжать бороться за привлечение к ответственности Байдена.

