06:29, 31 декабря 2025Бывший СССР

Бывший премьер Украины назвал подвохи при проведении выборов в стране

Азаров: Выборы на Украине надо обсуждать, чтобы власть не выбрала сама себя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС назвал подвохи при проведении выборов в стране. По его словам, этот вопрос необходимо обсуждать, чтобы нынешняя власть не выбрала сама себя.

«Если ставить задачу перед киевским режимом — проведи выборы, то да, он проведет выборы, какие проблемы? Он проведет и изберет, реинкарнирует тот же самый режим, который у него был», — подчеркнул политик.

Азаров отметил, что действующие политические партии выдвинут руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), экс-главкома ВСУ Валерия Залужного или предложат переизбраться президенту Владимиру Зеленскому. По мнению экс-премьера, за такие кандидатуры нельзя голосовать.

Кроме того, политик призвал обсудить организацию голосования на территории России и за рубежом. Он допустил, что проживающим в Европе украинцам дадут возможность проголосовать онлайн и любым другим способом. Как организовать процедуру для проживающих в России украинцев, пока неясно, а мнения у этих двух категорий будут серьезно отличаться, заключил он.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе проведение выборов на Украине. Политик отметил, что страна может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.

