21:57, 31 декабря 2025Россия

Росавиация рассказала о слежке за Дедом Морозом

Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга, где находится его резиденция. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на платформе Росавиации.

Она позволяет наблюдать за перемещениями главного зимнего волшебника в реальном времени. 31 декабря зимние сани пролетят через все 11 часовых поясов России.

Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить безопасность передвижения Деда Мороза, чтобы все дети могли получить подарки вовремя.

Ранее, 24 декабря, американские военные сообщили, что сани Санта-Клауса пролетели над Россией.

