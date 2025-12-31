Реклама

23:39, 31 декабря 2025

Россиянам рассказали о безопасном времени хранения салатов вне холодильника

РИА Новости: Салаты безопасно хранить вне холодильника не более 30 минут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Хранение салатов на столе вне холодильника более 30 минут может быть опасным из-за патогенных бактерий. О безопасном времени хранения блюд рассказала РИА Новости директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

Она указала, что в отдельную группу риска попадают салаты с майонезом, сметаной и йогуртовыми заправками.

Собеседник агентства отметила, что при несоблюдении температурного режима патогенные бактерии развиваются стремительно, а входящие в салаты овощи начинают выделять влагу. «Некоторые виды бактерий могут удваивать свою популяцию каждые 20-30 минут», — подчеркнула она.

Эксперт также напомнила о важности сохранять герметичность упаковки блюд. Она пояснила, что в противном случае продукт испортится до срока годности.

Ранее член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов посоветовал идеально подходящие к новогодним салатам алкогольные напитки. По его мнению, универсальным вариантом для праздничного ужина являются розовые игристые вина.

