Россиянам рассказали о безопасном времени хранения салатов вне холодильника

Хранение салатов на столе вне холодильника более 30 минут может быть опасным из-за патогенных бактерий. О безопасном времени хранения блюд рассказала РИА Новости директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

Она указала, что в отдельную группу риска попадают салаты с майонезом, сметаной и йогуртовыми заправками.

Собеседник агентства отметила, что при несоблюдении температурного режима патогенные бактерии развиваются стремительно, а входящие в салаты овощи начинают выделять влагу. «Некоторые виды бактерий могут удваивать свою популяцию каждые 20-30 минут», — подчеркнула она.

Эксперт также напомнила о важности сохранять герметичность упаковки блюд. Она пояснила, что в противном случае продукт испортится до срока годности.

