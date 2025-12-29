Реклама

Забота о себе
17:38, 29 декабря 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали идеально подходящие к новогодним салатам алкогольные напитки

Сомелье Зотов: К сельди под шубой идеально подходит розовое игристое вино
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MNStudio / Shutterstock / Fotodom

Член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов рассказал, какие алкогольные напитки лучше подавать к новогоднему столу. Его цитирует телеканал «360».

По мнению Зотова, универсальным вариантом для праздничного ужина являются розовые игристые вина. Он пояснил, что они идеально подходят к белому и красному мясу, к разнообразным салатам и закускам. «Если же рассматривать каждый салат по отдельности, для оливье можно выбрать не розовый, а белый брют», — посоветовал эксперт.

Другой популярный новогодний салат — сельдь под шубой — Зотов рекомендовал подавать с розовым вином. Красные сорта, по его словам, подойдут к красному мясу, но если оно приготовлено с соусом, то нужно ориентироваться именно на него. «То есть, если у нас красное мясо с белым соусом, мы берем белое вино. Если у нас белое мясо с красным соусом, мы делаем шаг в сторону именно красных вин», — пояснил сомелье.

Материалы по теме:
Вкус праздника История лакомства, которое «захватило» Новый год
30 декабря 2020
Вкус праздникаИстория лакомства, которое «захватило» Новый год
30 декабря 2020
Жизнь за бутылку. Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
13 сентября 2021
Жизнь за бутылку.Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
13 сентября 2021

При этом он подчеркнул, что игристые вина более универсальны, они хорошо подходят к большинству блюд. Правда, эксперт отметил, что секрет такой сочетаемости в высокой калорийности.

Главным правилом застолья Зотов назвал умеренность в потреблении спиртного. Кроме того, он посоветовал во время ужина не забывать пить обычную воду. По его словам, это поможет соблюдать водный баланс и предотвратит похмелье на следующий день.

Ранее нарколог Андрей Тюрин призвал не пить алкогольные напитки при похмелье. По его словам, эта сомнительная тактика оздоровления лишь продлевает страдания и ведет к запоям.

