16:08, 31 декабря 2025Россия

Матвиенко назвала главное достояние России

Глава Совфеда Матвиенко: Люди являются главным достоянием России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Уходящий 2025 год показал, что люди, которые думают о судьбе государства, являются главной опорой России. Достояние страны назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в новогоднем поздравлении, которое опубликовано на сайте верхней палаты парламента.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Новым годом! Уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние нашей страны — это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу», — заявила Матвиенко.

Глава Совфеда отметила, что 2025 год для всех россиян был разным. Матвиенко выразила надежду, что в 2026 году Россия с достоинством выдержит все испытания и все желания обязательно осуществятся.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом. Первыми обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки.

