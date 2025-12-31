Путин поздравил жителей России с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, передает ТАСС.

В поздравлении российский лидер пожелал гражданам здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.

Путин отдельно выделил участников специальной военной операции на Украине. Он отметил, что страна верит в них и в победу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства будет работать в новогодние праздники. Он также сообщил, что Путин встретит Новый 2026 год в кругу родных и близких.