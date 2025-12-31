Медведев поздравил россиян с Новым годом

Дмитрий Медведев пожелал россиянам мира, согласия и благополучия

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

Подводя итоги 2025 года, Медведев отметил его особое значение для страны, напомнив, что он прошел под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Победы. «Мы увидели, что время не разъединяет поколения, а сближает их», — подчеркнул он, указав на преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и тех, кто защищает Россию сегодня.

Отдельно он поблагодарил военнослужащих и тружеников тыла, которые встречают Новый год на службе. «Гордимся вами и ждем вас домой с победой. Искренне верю, что она близка», — заявил Медведев, добавив, что сила России заключается «в верности нашим духовным основам и умении хранить правду истории».

Зампред Совбеза пожелал россиянам мира, согласия и благополучия, выразив надежду, что в новом году «в каждом доме будет царить гармония», а сердца останутся открытыми «для благих дел и самых искренних чувств».

Ранее стало известно, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина уже увидели жители Камчатки и Чукотки.