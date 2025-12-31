Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 31 декабря 2025Россия

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Дмитрий Медведев пожелал россиянам мира, согласия и благополучия
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

Подводя итоги 2025 года, Медведев отметил его особое значение для страны, напомнив, что он прошел под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Победы. «Мы увидели, что время не разъединяет поколения, а сближает их», — подчеркнул он, указав на преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и тех, кто защищает Россию сегодня.

Отдельно он поблагодарил военнослужащих и тружеников тыла, которые встречают Новый год на службе. «Гордимся вами и ждем вас домой с победой. Искренне верю, что она близка», — заявил Медведев, добавив, что сила России заключается «в верности нашим духовным основам и умении хранить правду истории».

Зампред Совбеза пожелал россиянам мира, согласия и благополучия, выразив надежду, что в новом году «в каждом доме будет царить гармония», а сердца останутся открытыми «для благих дел и самых искренних чувств».

Ранее стало известно, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина уже увидели жители Камчатки и Чукотки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко рассказал о покушении на Путина

    Яства со стола Ивана Грозного и любимое блюдо Петра I. Рецепты старинных угощений с пиров правителей России

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Трамп усомнился в своей способности «очаровать» Путина

    Медведев поздравил россиян с Новым годом

    Пассажиры остановленного 12 часов назад поезда остались без доступа к туалетам

    Матвиенко назвала главное достояние России

    Назван простой способ быстро облегчить похмелье

    Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о конфликте с украинцем на «Тур де Ски»

    Выступления Деда Мороза и Снегурочки заметно подорожали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok