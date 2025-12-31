Реклама

Россия
15:18, 31 декабря 2025Россия

Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут

Новогоднее обращение президента России Путина продлилось 3 минуты 20 секунд
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Pool / Reuters

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже увидели жители Камчатки и Чукотки, продлилось около 3 минут 20 секунд. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства поздравил россиян с Новым годом — он обратился к гражданам РФ из Кремля.

Связанное с праздником обращение российского лидера показали в самых восточных регионах страны — Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Там разница во времени с Москвой составляет девять часов и Новый год уже наступил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин в новогодние праздники будет работать, а 2026 год встретит в кругу родных и близких.

