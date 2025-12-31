Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 31 декабря 2025Россия

Минобороны рассказало о ночном налете украинских беспилотников

Минобороны: За ночь над Россией перехватили и уничтожили 86 дронов ВСУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 86 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О налете сообщает Минобороны в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Под ударом оказалась акватория Черного моря — над ней сбили 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также дроны перехватили над территориями Брянской (9) и Липецкой областей (8), Республики Крым (8) и Краснодарского края (5).

Ранее в Туапсе рассказали о последствиях удара беспилотников ВСУ. Из-за атаки дронов в курортном городе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. По предварительной информации, никто из россиян не пострадал. Жителей попросили не выходить на улицу и не снимать работу систем ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» Зеленский устал от конфликта и заболел после поездки на переговоры к Трампу

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Путин собрался посетить Турцию в ближайшее время

    Во Франции раскритиковали новое решение Зеленского по России

    Минобороны рассказало о ночном налете украинских беспилотников

    Названы главные проблемы Украины после завершения СВО

    Иностранец описал свой первый Новый год в России словами «самый длинный в моей жизни»

    В России начали блокировать снятие крупной суммы в банкомате

    Стало известно о попытках Украины сгладить последствия после атаки на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok