Минобороны рассказало о ночном налете украинских беспилотников

Минобороны: За ночь над Россией перехватили и уничтожили 86 дронов ВСУ

За ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 86 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О налете сообщает Минобороны в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Под ударом оказалась акватория Черного моря — над ней сбили 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также дроны перехватили над территориями Брянской (9) и Липецкой областей (8), Республики Крым (8) и Краснодарского края (5).

Ранее в Туапсе рассказали о последствиях удара беспилотников ВСУ. Из-за атаки дронов в курортном городе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. По предварительной информации, никто из россиян не пострадал. Жителей попросили не выходить на улицу и не снимать работу систем ПВО.